Москва, , 15:36 — REGNUM Европейский бизнес выступает за завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» и считает, что Америка не должна вмешиваться в этот вопрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йохан Вандерплаетсе.

«Мы считаем, что «Северный поток — 2» — это экономический проект, а не политический. Мы считаем, что это экономически выгодно и для России, и для Европы. В ближайшее время спрос на газ в Европе будет расти, хотя потом будет падать. И Россия — достойный поставщик газа для Европы, — сказал он. — Для России это выгодно и для Европы тоже. Евросоюз должен сам решать вопросы своей экономической безопасности. И Америка в эту тему вообще не должна лезть. И мы, европейский бизнес, выступаем только за «Северный поток — 2».

При этом он подчеркнул, что Россия не может игнорировать мировой тренд в пользу зеленой энергетики, и ей придется перестраивать свои экономическую структур с учетом этого тренда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вандерплаетсе рассказал о том, каким он видит энергетическое сотрудничество России и Европейского союза.

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