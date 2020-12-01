Москва, , 15:34 — REGNUM В длительной перспективе Европейский союз сделает ставку на возобновляемые источники энергии, но в ближайшие 10 лет спрос на российский газ будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йохан Вандерплаетсе.

«В длительной перспективе ЕС сделает ставку на другие источники энергии — на возобновляемые. Это ветроэнергетика и солнечная энергетика. Эксперты считают, что в будущем спрос Европы на нефтегазовые продукты из России будет падать, и, конечно, в этом смысле программа «Европейский зеленый курс» серьезно повлияет на отношения между ЕС и Россией, — сказал Вандерплаетсе. — Россию это ставит перед необходимостью реорганизации и реструктуризации экономики. Но в ближайшие десять лет в Европе будет расти спрос на российский газ, и как раз для России это хорошо».

В качестве примера глава Ассоциации привел свою родину — Бельгию.

«Сейчас там тоже есть «зеленые» сделки, правительство решило уходить от использования АЭС, и вместо этого Бельгия будет строить газовые станции. Одним из источников этого газа, естественно, будет Россия», — сказал Вандерплаетсе.

Напомним, что ранее в интервью изданию «Известия» Вандерплаетсе также заявил, что одним из перспективных направлений для России мог бы экспорт «зеленого» водорода, которому в ЕС уделяют все больше внимания. Глава ассоциации отметил, что власти Европейского союза не так давно сделали водород центральным элементом своего «Зеленого курса» и уже выработали соответствующую дорожную карту.

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