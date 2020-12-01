Москва, , 15:33 — REGNUM В X всероссийском форуме «Открытый Крым» примут участие представители турбизнеса более чем 30 регионов России. Основная часть мероприятий пройдет в режиме онлайн, сообщили в Ростуризме.

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На форуме будут определены перспективы новых направлений и моделей развития туризма в Крыму.

Реализацию инвестиционных проектов и новые предложения в сфере туризма представят эксперты из Италии, Бразилии, Сербии. Форум «Открытый Крым» состоится 10−11 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Крым посетили 6,87 млн гостей, что больше уровня прошлого года.

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