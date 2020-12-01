Москва, , 15:35 — REGNUM С начала 2020 года по октябрь включительно на вторичном авторынке России было реализовано 2 747 404 автомобиля иностранных марок — на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 1 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, рыночная доля иномарок с пробегом в России достигла 70% от всего объема вторичного рынка страны.

За десять месяцев 2020 года в России было продано 246 767 подержанных автомобилей Toyota — на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Таким образом, Toyota стала самой популярной маркой в России среди иномарок на вторичном авторынке.

Вторую строчку в марочном рейтинге занял бренд KIA, чьи продажи на вторичном авторынке РФ увеличились на 11%, до 238 081 экземпляра. Тройку лидеров замыкает Hyundai. За январь — октябрь 2020 года в России был продан 204 951 подержанный автомобиль корейской марки — на 8% больше, чем год назад.

Четвертые и пятые места соответственно заняли Nissan (184 324 ед., +3,5%) и Volkswagen (182 330 ед., +4%).

Напомним, в октябре 2020 года в России было продано 115 916 новых иномарок, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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