Москва, , 15:08 — REGNUM Дилеры французской компании Peugeot в РФ начали прием заказов на новый кроссовер Peugeot 2008. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В России авто будет продаваться в трех версиях: Active, Allure и GT Line. Стоимость новой модели в зависимости от комплектации будет варьироваться от 1 599 000 рублей до 2 059 000 рублей.

В линейку двигателей новинки входят два двигателя семейства PureTech рабочим объёмом 1,2 л и производительностью 100 и 130 л. с. Силовой агрегат машины функционирует с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с шестискоростным «автоматом».

Создан новый Peugeot 2008 на модульной «тележке» CMP. Длина машины равна 4300 мм, а колесная база составляет 2600 мм.

Внешне новое авто выделяется большой решёткой радиатора, высокой линией капота с рельефными выштамповками, а также ДХО в виде диагональных линий и задними светодиодными фонарями.

Ранее компания Peugeot представила самую мощную модификацию 508 под названием Sport Engineered. Под капотом машины трудится гибридный агрегат. Он состоит из атмосферного мотора производительностью 360 л. с. (520 Нм) и двух электрических моторов.

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