Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Стоимость криптовалюты биткойн во время торговой сессии 1 декабря снова превысила отметку в $19,9 тыс., что стало новым самым большим значением в истории. Это 1 декабря следует из данных торгов CoinDesk.

По данным на 14:10 мск, во время торговой сессии стоимость биткойна росла на 1,02% и в пике доходила до отметки в $19 915.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября стало известно, что биткойн достиг $19 864 по курсу и побил рекордный максимум декабря 2017 года.

При этом до того наибольшая цена биткойна была отмечена в декабре 2017 года, когда его стоимость составляла $19 891,99.