Москва, , 14:55 — REGNUM В России растут расходы на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил 1 декабря на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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Он подчеркнул, что во многих регионах сложилась довольно напряжённая ситуация. В медучреждениях на борьбу с новой болезнью брошены все силы, «расходы на эти цели также увеличиваются».

Правительство РФ решило продлить до конца года возможность медицинским организациям тратить средства обязательного медицинского страхования на оплату труда работников, коммунальных услуг, уплату налогов и погашение кредиторской задолженности, добавил Мишустин.

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