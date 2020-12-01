Воронеж, , 14:49 — REGNUM Система раздельного сбора мусора заработает в Воронеже, а также в Нововоронеже с 2021 года. Об этом 1 декабря в прямом эфире в социальных сетях заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В рамках прямого эфира прозвучал вопрос о том, когда планируется закрыть старый мусорный полигон в Павловском районе. Губернатор ответил, что уже до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс на новом полигоне в Павловском районе.

«Переработка мусора на сортировочных заводах больше имиджевый шаг, чем экологически обоснованный и экономически правильный. На мусоросортировочных заводах отбирается 5−7% полезных фракций, остальное всё равно захоранивается. Технология мусоросжигательных заводов тоже вызывает споры. Наша задача сделать полигоны, чтобы мусор на них не влиял на водоносные горизонты, сделать герметичный замок», — сказал губернатор, добавив, что возле полигонов будут построены и мусоросортировочные заводы, если будет федеральная программа.

Ещё одной задачей глава региона назвал внедрение раздельного сбора отходов. Так, в 2021 году на раздельный сбор мусора должны перейти Воронеж, Нововоронеж, а также Рамонский и частично Семилукский районы области. В тестовом режиме раздельный сбор мусора запустят в ближайшее время в Нововоронежа, следующим на очереди Воронеж — там система должна заработать к лету.