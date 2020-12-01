Пекин, , 14:51 — REGNUM За первые одиннадцать месяцев текущего года самым покупаемым новым автомобилем в Китае стал седан Nissan Sylphy. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

С января по ноябрь нынешнего года машина разошлась рекордным тиражом в 479 тыс. экземпляров. Таким образом, это авто стало абсолютным чемпионом в Китае по продажам.

На втором месте на авторынке в КНР оказался Volkswagen Lavida. За отчётный период этот автомобиль приобрели 377 тыс. китайских автолюбителей. Тройку лидеров замыкает Toyota Corolla с результатом в 313 тыс. проданных авто.

Стоит отметить, что глобальная версия модели Nissan Sylphy известна под названием Sentra. Последнее поколение этого автомобиля имеет кардинально изменённый внешний вид и более крупные, чем у предшественника, габариты: длина составляет 4641 мм, ширина — 1815 мм и высота — 1450 мм. При этом расстояние между осями машины составляет 2712 мм.

Напомним, в октябре текущего года среди новых китайских автомобилей на российском рынке наибольшей популярностью пользовались машины марки Geely. За отчетный месяц таких машин было куплено 2016 единиц. Это в 2,2 раза больше, чем год назад.

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