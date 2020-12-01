Москва, , 14:46 — REGNUM Грядущий предновогодний ажиотаж спровоцирует в России рост потребительских расходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ о том, что в РФ растут траты на продовольствие и лекарства и падают на непродовольственные товары и услуги.

«Вектор, направленный на снижение потребительской активности, сформировался еще в октябре, когда потребительские расходы в России за четыре недели снизились на 2,4% в годовом исчислении, — сказал Чередниченко. — Эта тенденция продолжилась и усилилась в ноябре на фоне существенного ухудшения эпидемиологической ситуации. Так, 27 ноября был достигнут очередной максимум прироста заболевания в России — 27 543 новых случаев».

В этой существенно ухудшившейся с весны 2020 года ситуации власти РФ, как отметил экономист, реализовали очередной пакет ограничительных мер, который повлиял на статистику потребления.

«В дополнение к этому население самостоятельно в целях самосохранения активизировало модель удаленного потребления, что продолжило ухудшение статистики ноября. Сложившаяся ситуация уже спровоцировала ухудшение прогноза по выпуску текущего года до минус 4,5%», — сказал Чередниченко.

При этом он уточнил, что предновогодний ажиотаж спровоцирует рост потребительских расходов в ближайшие четыре недели.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин заявил, что предновогодняя покупательская лихорадка смягчит падение потребительской активности, которое наблюдается в РФ в настоящее время.

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