Москва, , 14:46 — REGNUM В руководстве компании ООО «Фольксваген Груп Рус» произошли кадровые изменения, сообщили 1 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе концерна Volkswagen.

Г-н Штефан Меха назначен на должность генерального директора компании ООО «Фольксваген Груп Рус» и уполномоченным концерна Volkswagen по региону Россия и СНГ с 18 января 2021 года. Ранее г-н Меха занимал должность вице-президента по продажам и маркетингу региона Южная Америка. Он сменит на посту Маркуса Озеговича, который перейдет на новую должность в концерне Volkswagen. Штефан Меха работает в концерне Volkswagen более 15 лет. Он получил экономическое образование в Германии и степень магистра бизнес-администрирования для руководителей в бизнес-школе Insead Business School. До прихода в концерн Volkswagen г-н Меха занимал различные должности в компаниях Sixt AG и Daimler AG. В 2005 году он был назначен на пост регионального директора по продажам марки Volkswagen Коммерческие автомобили в Западной Европе. После этого занимал различные должности в службе продаж концерна Volkswagen в Европе и на Ближнем Востоке.

Маркус Озегович приступил к работе в концерне Volkswagen в 2006 году и с 2010 года занимал должность генерального директора ООО «Фольксваген Груп Рус» и уполномоченного концерна Volkswagen по региону Россия и СНГ.

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