Киев, , 14:37 — REGNUM Основная приватизация государственных компаний на Украине планируется в следующем году, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль винтервью турецкому информагентству DHA.

Шмыгаль отметил, что «большая приватизация-2021» будет охватывать энергетическую, химическую промышленность, а также производство машин.

Премьер пригласил турецких инвесторов покупать объекты на Украине, заявив, что видит большой потенциал для турецких компаний в сфере инфраструктурных проектов, морских портов и телекоммуникациях.

Он отдельно подчеркнул, что для турецких инвесторов будут созданы благоприятные условия.

ИА REGNUM напоминает, что делегация правительства Украины во главе с Шмыгалем посетила Турцию с двухдневным рабочим визитом. В ходе визита глава правительства Украины встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, некоторыми министрами и «ведущими турецкими инвесторами».

Шмыгаль заявил, что Турция является одним из ключевых партнеров Украины и играет важную роль в сохранении стабильности и безопасности в Черноморском регионе. По его словам, Украина стремится усиливать сотрудничество с Турцией и этому будет способствовать подписание соглашения о свободной торговле.