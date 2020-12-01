Ташкент, , 14:29 — REGNUM Среднесуточный объем торгов цементом на бирже Узбекистана составил 30 тыс. тонн, что на 34% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в телеграм-канале антимонопольного комитета республики.

Резкое сокращение торгов связано с приостановкой двух заводов: АО «Кувасайцемент» и АО «Ахангаранцемент». Предприятия приостановили выпуск продукции из-за снижения давления газа.

Уменьшение давление газа, в свою очередь, связано с резким похолоданием и ростом потребления газа. Это обстоятельство привело к росту цен на цемент на 5%, до 539 сумов (3,94 рубля) за килограмм.

Напомним, 25 ноября в министерстве энергетики Узбекистана заявили, что информация о прекращении поставки газа предприятиям по производству цемента не соответствует действительности.