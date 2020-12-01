Москва, , 14:21 — REGNUM Предновогодняя покупательская лихорадка смягчит падение потребительской активности, которое наблюдается в РФ в настоящее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные Банка России о том, что жители РФ возвращаются к весенней модели потребления — больше трат на продовольствие и лекарства и меньше на непродовольственные товары и услуги.

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«Потребительская активность — важнейший показатель экономики, от которого зависят другие ключевые показатели: уровень производства, инфляция, налоговые поступления в бюджет. Изменение структуры потребления влечёт за собой изменение структуры экономики: бизнес вынужден подстраиваться под изменившиеся приоритеты потребителей, — сказал Ковригин. — В годы кризисов, неопределённости потребительское поведение изменяется закономерно. Покупатели закупают продовольствие, в том числе и впрок, снижая при этом затраты на непродовольственные, особенно престижные товары. Закономерно от этого изменения страдают сферы производства таких товаров и услуг».

Ковригин подчеркнул, что, на первый взгляд, отрасль производства и торговли потребительскими товарами первой необходимости может испытать временное повышение доходов — только это будет краткосрочно.

«Этот сегмент экономики быстро насыщается товарами и имеет потолок спроса — не будет человек покупать себе больше, например, йогуртов, чем может потребить в ближайшей перспективе, — сказал Ковригин. — Поэтому такое изменение потребительского поведения в долгосрочной перспективе отрицательно сказывается на экономике в целом».

Как полагает экономист, предновогодняя покупательская лихорадка смягчит это негативное воздействие.

«В предновогоднее время резко возрастает спрос на товары длительного пользования, в том числе и из престижного сегмента», — добавил Ковригин.

Напомним, что, согласно прогнозу ЦБ РФ, в случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу потребительский спрос может продолжить снижаться.