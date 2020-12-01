Ярославль, , 14:09 — REGNUM В Ярославле появился специальный туристический «Паспорт пожеланий», в котором гости города смогут оставить свои впечатления о посещении столицы «Золотого кольца». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо»

Паспорт пожеланий МОТ «Золотое кольцо»

Своеобразная «капсула времени» будет храниться в «Паспортном столе Золотого кольца» на улице Революционная в Ярославле. Сюда можно прийти и оставить свой отзыв о Ярославле

«Оставляя свои отзывы и впечатления о Ярославле, туристы и гости города опишут целую эпоху, некую стадию развития туризма в «столице Золотого кольца». Через 5−10 лет, когда подрастут их дети и, быть может, тоже отправятся в путешествие по «Золотому кольцу» уже со своими семьями, они получат уникальную картину того, как выглядел туризм сейчас, когда путешествия должны быть безопасными, когда мы живем и продолжаем развиваться в эпоху вынужденных ограничительных мер. Мы уверены, что однажды наш «Паспорт пожеланий» станет реликвией не только Ярославля, но и страны в целом», рассказала арт-директор НП «МОТ «Золотое Кольцо» Юлия Смук.

Сделать запись в «Паспорте пожеланий» может любой турист, посетивший Ярославль. Его мнение обязательно примут и оценят.

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