Элиста, , 14:18 — REGNUM Республика Калмыкия вошла в число участников программы «Стимул» национального проекта «Жильё и городская среда», в рамках которого получит средства на строительство инженерных сетей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 1 декабря.

«Несмотря на наши потребности, ранее Калмыкия почему-то не участвовала в данной программе. Теперь благодаря поддержке Минстроя России мы сможем ускорить наши планы в этой отрасли. Так, наша республика получит из федерального бюджета 179,5 миллиона рублей на строительство инженерных сетей», — сообщил глава республики Бату Хасиков.

В 2021 году за счёт выделенных средств инженерными коммуникациями обеспечат площадки комплексной жилой застройки в столице Республики Калмыкия — на улице Правды и на территории западного района.