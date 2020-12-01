Село Архыз, Карачаево-Черкесия, , 14:02 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ознаменовался рекордом посещаемости первый день работы курорта «Архыз» в новом горнолыжном сезоне катания. Туристы проголосовали за курорт рублем. Их численность превзошла прошлогодние показатели в день открытия в пять раз, сообщили 1 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, 28 ноября открытие зимнего сезона отметили на «Архызе» 2500 туристов, в то время, как годом ранее их число составило 500 человек. А за оба выходных дня на курорте побывали 4200 гостей — такие данные были получены на основании численности посетителей канатки.

В настощее время на курорте можно прокатиться на двух горнолыжных трассах на южном склоне — «синей» и «зеленой». В течение наступившего декабря будут открыты еще пять трасс на южном и северном склоне. Общая протяженность трасс, оборудованных системой искусственного оснежения, составит свыше 25 км.

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