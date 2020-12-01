Чебоксары, , 13:56 — REGNUM В Чувашии администрация Новочебоксарска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного жилищного комплекса «Дом для друзей», сроки ввода которого неоднократно переносились. В его строительство вложили средства более 140 дольщиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ЖК «Дом для друзей» в чувашском Новочебоксарске Cap.ru

Дом строился с 2015 года в Новочебоксарске по улице Советская 50А (ЖК «Дом для друзей», позиция 24) обществом «Компания «Снег». В надзорном ведомстве отмечают, что строительство шло с привлечением средств 142 граждан, при этом сроки ввода объекта неоднократно переносились, и в феврале 2020 года дом был включен в Единый реестр проблемных объектов.

Прокуратура внесла застройщику предостережение о недопустимости нарушений закона, внесены три представления и возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 13.19.3 КоАП РФ («Нарушение порядка размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства»), ст. 17.7 КоАП РФ («Неисполнение законных требований прокурора»).

По иску прокуратуры Новочебоксарска на застройщика возложена обязанность достроить многоквартирный дом «в конкретный срок».

24 ноября по результатам проверки минстрой Чувашии выдал заключение о соответствии дома требованиям проектной документации, в том числе в части энергоэффективности и оснащенности приборами учета энергетических ресурсов.

30 ноября администрацией Новочебоксарска выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. После постановки жилого дома на кадастровый учет 142 дольщикам будут переданы квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Чувашии ранее заявило, что будет инициировать банкротство застройщика «Лидер», в строительство объектов которого вложили средства более 850 дольщиков. Компания застраивала ЖК «Кувшинка» и «Гагарин» в Чебоксарах.