Тбилиси, , 14:00 — REGNUM Руководители организаций, входящих в Альянс туристической индустрии Грузии подписали коллективное обращение к премьер-министру Грузии Георгию Гахарии с просьбой отменить для туристической отрасли карантинные меры, введенные в стране с 28 ноября для профилактики пандемии. Текст обращения был опубликован на странице альянса в соцсети Facebook.

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Представители туристического бизнеса попросили отменить запрет на работу ресторанов, разрешить возобновить работу зимних курортов и дать отсрочку по выплатам кредитов всем, кто занят в секторе туризма и потерял заработок.

«Напоминаем, что туристическая отрасль является одним из ведущих направлений экономики Грузии. А негативное воздействие распространения коронавируса нанесло вред в первую очередь туристическому сектору», — говорится в обращении.

Текст письма поддержали руководители 22-х туристических предприятий.

Как передавало ИА REGNUM, до 31 января 2021 года в Грузии будут действовать новые ограничительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали «лайт-локдаун». Работа общественного транспорта, кроме такси, приостановлена, временно запрещено работать торговым центрам, вещевым рынкам и большинству сервисных служб. Ресторанам и кафе разрешено работать только навынос.

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