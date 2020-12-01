Калуга, , 13:56 — REGNUM Стало известно о новых моделях Mitsubishi, которые компания представит в России в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе «ММС Рус».

Весной 2021 года на российский авторынок выйдет модернизированный внедорожник Pajero Sport. Его сборка будет происходить на предприятии «ПСМА Рус» в Калуге.

Также в первом полугодии следующего года российские автолюбители смогут приобрести рестайлинговый кроссовер Eclipse Cross. Официальная премьера этого автомобиля прошла в октябре нынешнего года.

Авто выделяется иным бампером и доработанной головной оптикой. Кроме того, были обновлены дверь багажника и заднее стекло. На корме появились трехмерные задние фонари. Кроме того, автомобиль получил 18-дюймовые колёсный диски из легкого сплава.

Под капотом машины будет работать 1,5-литровый турбомотор MIVEC с непосредственным впрыском топлива, который сочетается с восьмискоростной спортивной бесступенчатой трансмиссией (CVT).

Напомним, в октябре нынешнего года компания «Автомир Приморье» открыла во Владивостоке автоцентр Mitsubishi Motors.

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