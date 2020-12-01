Чита, , 13:47 — REGNUM С учётом существующих экономических реалий, сверстать бюджет Забайкальского края на 2021 год оказалась сложной задачей, но она выполнена в срок. Такой вывод можно сделать из сообщении пресс-службы забайкальского губернатора опубликованного сегодня, 1 декабря.

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Уже в самое ближайшее время региональный минфин вынесет главный финансовый документ края на рассмотрение депутатов законодательного собрания Забайкальского края.

«С Минфином России мы отработали наш законопроект. В ближайшие дни мы получим официальное заключение министерства финансов РФ. Пакет у нас полностью готов. При получении заключения мы в этот же день законопроект о бюджете 2021 года и планового периода внесём в законодательное собрание», — уточнила глава регионального Минфина Вера Антропова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее депутат из фракции КПРФ Николай Мерзликин отметил, что срок внесения проекта бюджета на рассмотрение парламента истек 1 ноября. Однако 11 ноября министерство финансов Забайкальского края опровергло сообщения ряда СМИ о срыве сроков формирования бюджета региона на 2021 год и плановый период двух последующих годов.

По словам регионального министра финансов Веры Антроповой, эта работа ведётся без нарушений бюджетного законодательства.

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