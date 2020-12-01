Омск, , 13:39 — REGNUM Несмотря на сложности в экономике, связанные с кризисом, последовавшим после эпидемии коронавируса, власти Омской области нашли возможность увеличить финансирование для покупки жилья детям-сиротам. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

В рамках действующего соглашения между правительством Омской области и Министерством просвещения Российской Федерации на 2021 год планируется на закупку квартир для сирот направить 478,6 млн рублей. В этом объёме финансирования доля федеральной субсидии составит 264,4 млн рублей. Это на 18% больше, чем в текущем году.

За последние несколько лет более 2589 омских льготников из категории детей-сирот реализовали право на получение жилья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса и последовавшие за ней ограничительные мероприятия, а также — программы поддержки бизнеса и экономики, в значительной мере скажутся на проекте бюджета Омской области. По оценке главы региона Александра Буркова, из-за беспрецедентных мер поддержки омского бизнеса доходная часть регионального бюджета, а также бюджетов муниципальных образований в следующем году недосчитается сотен миллионов рублей.

Обеспечение жилыми помещениями бывших воспитанников детских домов в регионе осуществляется в рамках «майских указов» Президента России. С начала 2020 года Правительством Омской области предоставлены выпускникам детских домов 124 квартиры в Омске и муниципальных районах. Объявлены ещё 25 аукционов по закупке квартир для сирот.

Читайте ранее в этом сюжете: COVID-19 «откусил» от омского регионального бюджета сотни миллионов рублей