Никосия, , 13:32 — REGNUM Российское посольство в Республике Кипр предпринимает шаги для разрешения конфликта вокруг авиакомпании Cyprus Airways, которая совершает полеты в Москву без авиапассажиров и забирает их лишь на обратном пути в Ларнаку.

«Посольство России на Кипре держит на контроле ситуацию с авиакомпанией Cyprus Airways и в рамках своих компетенций предпринимает шаги для ее разрешения», — сообщили на странице посольства в Facebook.

Напомним, ранее на сайте перевозчика сообщалось, что авиакомпания Cyprus Airways объявила об отмене продаж билетов на рейсы из Ларнаки в Москву.

«Это связано с недавними действиями российских властей, которые произвольно ограничивают или полностью запрещают Cyprus Airways перевозить пассажиров в Российскую Федерацию», — сообщили в авиакомпании.

Отметим, 22 ноября самолёт российской авиакомпании «Аэрофлот» совершил первый после восьмимесячной паузы рейс на Кипр.

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