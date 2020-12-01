Москва, , 13:33 — REGNUM По итогам октября 2020 года в Москве лидером по доходности среди автомобилей стала немецкая модель Mercedes-Benz GLE-Класса. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

В общей сложности в октябре 2020 года было продано 386 экземпляров Mercedes-Benz GLE-Класса на сумму в 2,3 млрд рублей.

На втором месте по выручке с продаж в октябре нынешнего года заняла чешская модель Skoda Kodiaq. За отчётный месяц в российской столице было реализовано 800 таких машин на сумму 1,6 млрд рублей. Тройку лидеров модельного рейтинга замыкает ещё один «немец» — BMW X5 (260 ед.; 1,43 млрд рублей).

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Mercedes-Benz G-Класса (80 ед.; 1,117 млрд рубле) и Volkswagen Tiguan (583 ед.; 1,116 млрд рублей).

Напомним, в октябре 2020 года в Москве было продано 19 687 новых машин, что на 0,5% меньше, чем в октябре прошлого года.

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