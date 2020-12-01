Москва, , 13:21 — REGNUM Нефть марки Brent 1 декабря растет, несмотря на то, что прошли слухи о планах Саудовской Аравии отказаться от председательства в мониторинговом комитете ОПЕК+, а также о том, что картель отложит на несколько дней принятие решения относительно продления сделки по сокращению добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Решение Саудовской Аравии может ухудшить дисциплину соблюдения мер по сокращению добычи.

В свою очередь, накануне на рынке появилась информация со ссылкой на министра энергетики Алжира Абделя Маджида Аттара, о том, что члены ОПЕК обсуждают возможность продлить действующую договоренность по сокращению добычи нефти на 7,7 млн баррелей в день еще на три месяца.

Учитывая важность принимаемых решений всё внимание нефтетрейдеров на этой неделе будет сконцентрировано на министерской встрече ОПЕК+, которая пройдет 3 декабря.

Если члены ОПЕК+ продлят соглашение по сокращению добычи на три месяца, данное решение может разочаровать рынки, потому что этого может быть недостаточно, учитывая тенденцию роста заражаемости коронавирусом в мире.

Нефть Brent на фоне неопределенности, вероятно, продолжит консолидацию в районе диапазона — $46−49 за баррель. Ситуация может проясниться после встречи министерской группы ОПЕК+.

До конца года нефть Brent вряд ли опустится ниже $42,50 за баррель в рамках потенциальной коррекции, а в 2021 году имеет потенциал продолжить рост к уровню $60 за баррель на фоне восстановления мировой экономики и начала массовой вакцинации от COVID-19», — считает эксперт.

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