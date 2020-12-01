Чита, , 13:19 — REGNUM На выплаты медицинским работникам Забайкалья, помогающим больным коронавирусной инфекцией, выделено дополнительное финансирование в размере 44,6 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, известила сегодня, 1 декабря, пресс-служба забайкальского губернатора.

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Как пояснил вице-премьер правительства региона Андрей Кефер, одним из поручений премьер-министра России Михаила Мишустина было осуществление выплат в кратчайшие сроки.

«Здесь мы отрабатываем максимально оперативно», — подчеркнул чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, COVID-19 все чаще заболевают врачи и другой медицинский персонал. Всего с начала эпидемии и по на 1 декабря SARS-CoV-2 выявлен у 2218 медицинских работников.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился Президент России Владимир Путин. Ранее министерство финансов Забайкалья сообщало, что расходы на стимулирующие выплаты медицинским работникам профинансированы на 99% — из резервного фонда правительства РФ регион получил около 940 миллионов рублей.

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