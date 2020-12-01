Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Метро в Вашингтоне стоит останавливать в выходные дни в целях экономии. С таким предложением выступил оператор метрополитена в американской столице — компания Metro, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на проект бюджета компании на будущий финансовый год, который начнётся с 1 июля.

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Главный управляющий Metro Пол Уидефелд пояснил, что из-за пандемии коронавируса компания потеряла много денег. Предлагаемые ограничения позволят на будущий год уменьшить на $500 млн операционные расходы, ожидаемые в размере $1946 млрд.

Руководство Metro хочет распродать часть имущества, сократить персонал и отказаться от повышений заработной платы. Уидефелд назвал такие решения «ужасным», но необходимым следствием «холодного расчёта».

В компании хотят не только останавливать метро на выходные, но и увеличить до 30 минут интервалы движения поездов в будние дни. Прежнее расписание оставят для самых загруженных участков. Закрывать метро хотят не в 23 часа, а в 21:00. Пятую часть станций закроют вовсе.

Эти меры совет управляющих Metro обсудит 4 декабря, а затем вынесет общественное обсуждение. Голосование по проекту бюджета ожидается в марте. Смягчить ограничения, отметил Уидефелд, поможет программа помощи от властей США.

Вашингтонский метрополитен — второй в стране по загруженности и третий по масштабам. В настоящее время в подземке столицы США работает 91 станция.