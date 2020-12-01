Москва, , 13:14 — REGNUM Доллар в начале 2020 года, до вирусного кризиса, торговался по 62 рубля евро — в районе 70 рублей. Верхняя граница сформировавшегося в ноябре естественным путём коридора 75−77,70 руб./доллар находится примерно на 25% выше, а евро подорожал к рублю за 11 месяцев более чем на 30%, из-за того, что евро и на мировых рынках котируется по отношению к доллару почти по 1.20, против 1.1150 в первых числах января, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«На 30,8% подорожал к рублю и китайский юань, который под Новый год стоил около 8 руб. 90 коп, а сегодня 11 руб. 65 коп. При этом за тот же период в 11 месяцев доллар подорожал к бразильскому реалу на 33,5%, и примерно на столько же к турецкой лире, хотя в какой-то момент на пиках начала ноября уровень девальвации лиры доходил до 44%, тогда как обесценивание рубля в тот же момент времени на уровнях выше 80 руб. за доллар составляло чуть более 30%.

Как видно, за счёт российской подушки валютных резервов ($584,5 млрд по свежим данным ЦБ) и массированной осенней продажи валюты госкомпаниями по распоряжению правительства, курсовые потери рубля оказались велики, но вполне сравнимы по годовой динамике с максимальными величинами обесценивания валют других развивающихся экономик.

Хотя в мире имеются и исключительные примеры: индийская рупия подешевела к доллару за год всего на 3% и почти устояла, а по отношению к рэнду ЮАР доллар взлетал на пике пандемии весной на 35%, но по мере того как постепенно ситуация успокаивалась, высокая доходность южноафриканских облигаций привлекала инвесторов всё сильнее, и к концу ноября итоговый прирост курса доллара в ЮАР сократился всего лишь до 7,5%.

Собственно, и рубль в течение ноября тоже начал помаленьку набирать обороты, однако любое укрепление рубля пока что ограничено по следующим причинам. Ключевая процентная ставка ЦБ 4,25% исторически низкая для России, и хороша как стимул для кредитования бизнеса, но одновременно она не привлекательна для инвесторов в финансовом плане, а свободной ликвидности у банков в избытке, и новые выпуски ОФЗ Минфину приходится размещать под 5% и более годовых с дисконтом.

Причём по сравнению с рынками госдолга ЮАР или Индии, в случае вложений в российский долг банки и крупные фонды достаточно осторожны, опасаясь политических рисков, включая возможно более жёсткую политику США в отношений санкций, если всё-таки в 2021 году Трампа сменит на посту президента Байден.

Но даже политический риск, увы, не главный. По сути на вторых ролях оказались для России и цены на нефть: нынешние $48 за баррель всего лишь на $3−4 ниже, чем нефтяные цены начала марта, только вот доллар стоит далеко не 65 руб. как тогда. Наши внешнеторговые балансы и без нефти восстанавливаются медленнее, чем хотелось бы, а ожидания отскока внутренней экономики явно надо отложить до весны, если не до лета.

В свежей аналитической записке и ЦБ России указал на повторное ослабление потребительской активности в ноябре из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и массового перевода сотрудников на удалёнку: население не уверено в ближайшем будущем и экономит, поэтому ЦБ зафиксировал рост доли расходов на продовольствие и лекарства с одновременным уменьшением семейных трат на услуги и непродовольственные товары.

В условиях подавленного внутреннего рынка, потока прямых инвестиций в страну пока ждать не приходится, потому что такие вложения в бизнес не обещают быстрой отдачи. Соответственно, и сохранение текущих позиций рубля на тех же уровнях вокруг центральной зоны котировок 75−77 руб. по доллару — более вероятно не из-за внутренних оснований для силы рубля, а просто по причине внешнего для России мирового тренда на некоторый отток капиталов из доллара: с появлением света в конце тоннеля в виде вакцин финансовый мир больше не нуждается в долларовом убежище.

Именно поэтому усилились позиции евро, который и в России вряд ли до конца года опустится надолго ниже 90 руб, На максимальных уровнях с осени 2018 года торгуются австралийский и канадский доллар.

Доллар сдаёт позиции в мире, и именно это удерживает доллар от нового скачка вверх в России. Однако действительно активное укрепление рубля в декабре и в новом году может начаться только в случае резкого ускорения антидолларового тренда в мире», — считает эксперт.

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