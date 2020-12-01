Тольятти, Самарская область, , 13:15 — REGNUM Несмотря на скорое завершение продаж машин Datsun дилеры компании увеличили их стоимость. Об этом сообщается на сайте Wroom.ru.

Сборка моделей Datsun в Тольятти завершится в декабре 2020 года, после чего марка покинет российский авторынок. Тем не менее дилеры компании не проводят распродажу оставшихся на складах авто по сниженным ценам. Они, наоборот, увеличивают стоимость всех комплектаций. Теперь вся модельная линейка компании стала дороже на 15 тыс. рублей.

Так, базовая комплектация седана стоит на данный момент 531 тыс. рублей, а самый дешёвый хэтчбек обойдётся за 554 тыс. рублей.

Вместе с тем объём продаж машин Datsun в РФ заметно снизился из-за падения спроса. По итогам прошлого месяца дилеры марки продали в стране 904 новых автомобиля — вдвое меньше, чем год назад.

Напомним, предыдущее повышение цен на машины компании Datsun произошло в октябре текущего года. Тогда их стоимость выросла на 15 тыс. рублей. Таким образом, две единственные модели бренда в России (седана on-DO и хэтчбека mi-DO) выросли в стоимости на 2,1−2,9% относительно прежней стоимости.

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