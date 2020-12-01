Москва, , 13:07 — REGNUM В России выход на фондовый рынок интересен только для тех граждан, у которых есть хотя бы минимальный уровень финансовой грамотности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова.

«В России выход на фондовый рынок интересен только для тех граждан, у которых есть хотя бы минимальный уровень финансовой грамотности и средства, которые можно инвестировать на индивидуальные инвестиционные счета. В среднем это 400−600 тысяч рублей и выше, — пояснила экономист. — Меньшие суммы не принесут значимого дохода. Более того, работа на фондовом рынке требует наличия хорошего финансового консультанта, с которым надо плотно работать. Потому что в противном случае рядовой гражданин РФ может не понять, что делать с ценными бумагами».

Именно поэтому, как пояснила Солянникова, вполне возможно, что многие граждане РФ, попробовав себя на фондовом рынке, вернутся к сбережению средств в депозитах, которые снова станут интересными.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Солянникова объяснила, пойдет ли ЦБ РФ на повышение ключевой ставки.