Москва, , 13:06 — REGNUM Если БЦ РФ пойдет на повышение ключевой ставки, это сделает невозможными те меры, которые запланировало правительство для восстановления экономического роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова.

«Я не думаю, что Центральный банк пойдет на повышение ключевой ставки, потому что это сделает практически невозможной реализацию тех мер, которые правительство РФ запланировало для восстановления экономического роста. Это меры, связанные и с налоговым регулированием, и с государственной поддержкой бизнеса, и с необходимостью финансирования здравоохранения, которое находится в кризисных условиях, реализации мер социальной помощи, в том числе безработным, семьям с детьми», — сказала Солянникова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Солянникова рассказала о том, ждать ли понижения ключевой ставки ниже 4%.

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