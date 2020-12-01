Москва, , 13:05 — REGNUM В России не объективных условий для снижения ключевой ставки Центрального банка ниже 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова. Так он прокомментировала прогноз главы Сбербанка Германа Грефа о том, что Банк России может понизить ключевую ставку ниже 4%.

«Если говорить о стратегических целях государственной фискальной политики, то снижение ставки помогло бы стимулировать экономический рост в России. Чем ниже ставка, тем дешевле кредитные ресурсы и тем больше возможностей у бизнеса получить кредит под низкий процент и больше условий для экономического роста. Но если говорить об объективных условиях, то сейчас серьезных условий для снижения ставки ниже 4% я не вижу, — сказала Солянникова. — По крайней мере на ближайшие полгода».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Коган предположил, что ЦБ РФ будет проводить острожную политику в отношении ключевой ставки.

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