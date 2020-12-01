Элиста, , 13:05 — REGNUM В Республике Калмыкия за восемь месяцев стимулирующие выплаты получили более 3 тыс. медиков, которые контактируют с пациентами с подтверждённым диагнозом COVID-19. На эти цели направлено 896 млн рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов, а также фонда обязательного медицинского страхования.

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«Установление федеральных доплат и изменение механизма их предоставления не повлекло сокращение или отмену региональных выплат. Региональные выплаты будут продолжаться в тех же установленных размерах. Размеры разные, у каждой категории работников они свои. Например, для работников инфекционный госпиталей: 75 тыс. рублей — у врачей, около 50 тыс. рублей — у среднего медперсонала», — уточнила заместитель министра здравоохранения Республики Калмыкия Мария Нохаева.

ИА REGNUM сообщало, что правительство России выделило дополнительно 10 млрд рублей на специальные выплаты медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Ранее правительство продлило срок осуществления стимулирующих выплат медикам до конца 2021 года.