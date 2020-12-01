Москва, , 13:04 — REGNUM Банк России, скорее всего, будет проводить очень осторожную политику в отношении ключевой ставки и не станет ее понижать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил профессор Высшей школы экономики, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган. Так он прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что ключевая ставка в РФ может опуститься ниже 4%.

«Для обеспечения экономического роста всем бы хотелось видеть нулевую ставку или в переделах 1−2%. Но печальный опыт Турции учит нас тому, что игра с процентными ставками может привести к непредсказуемым последствиям, в частности к оттоку капитала, — сказал Коган. — Скорее всего, ЦБ на это не пойдет либо пойдет, но только в том случае, если инфляционные ожидания будут на уровне 2−3%. Тогда ЦБ будет в состоянии понизить процентные ставки, но мое мнение — ставка меняться не будет. В 2021 году возможно легкое поднятие ставки до уровня 4,5−5,5% годовых».

Как объяснил Коган, в Турции во имя экономического роста ставки снижали ниже уровня инфляции и в итоге получили колоссальный отток капитала, исчерпание резервов и большие проблемы экономики.

«Нужно помнить, что в развивающихся странах политика изменения процентных ставок отличается от аналогичной политики в развитых странах, особенно тех, чья валюта является резервной, — добавил Коган. — ЦБ, скорее всего, будет проводить крайне осторожную политику. Сегодня важно, чтобы реальная процентная ставка была бы на 1−1,5% выше уровня инфляции. И если инфляционные ожидания и статистика покажут, что инфляция растет, не стоит исключать, что ЦБ может поднять ставку на 25−50 базисных пунктов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о будущем ключевой ставки в РФ высказался директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

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