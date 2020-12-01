Москва, , 13:02 — REGNUM Пенсионная реформа, проведенная в России, свелась к повышению пенсионного возраста, и люди ничего не получили взамен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал будущее депозитных вкладов в РФ.

«У нас разрушена система пенсионного обеспечения. Та пенсионная реформа, которая была, свелась к повышению пенсионного возраста. И люди ничего не получили взамен. А система накопительных пенсий морозится почти шестой год подряд. И в этих условиях единственной отдушиной были банковские депозиты. Когда они становятся непривлекательными, людей выпихивают на фондовый рынок. А там отсутствует система страхования, — сказал Солодков. — Прогорел — вытирай слезы. А граждане — это неквалифицированные игроки на фондовом рынке. А там сейчас большая волатильность, и больших перспектив роста на этом рынке я не вижу. Поэтому фондовый рынок не может заменить депозиты. В банке, где получают ваши депозиты и потом играют на фондовом рынке, сидят квалифицированные люди и понимают, что делают».

А у рядового гражданина, как пояснил Солодков, такого понимания нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Солодков объяснил, будет ли снижаться привлекательность банковских депозитов.

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