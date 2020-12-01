Махачкала, , 13:01 — REGNUM Общая сумма долгов по заработной плате в Дагестане за девять месяцев 2020 года увеличилась на 4,4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 декабря в пресс-службе правительства республики по итогам заседания координационного совета по вопросам ликвидации задолженности по зарплате в регионе.

Заместитель министра труда и социального развития Дагестана Мурад Казиев доложил, что в большинстве своем долги перед работниками накопили предприятия-банкроты. Он отметил, что по мере реализации их имущества задолженность будет погашена.

В числе крупных должников — завод «Авиаагрегат» и Избербашский радиозавод имени Плешакова. Коммерческий директор ОАО «Авиаагрегат» сообщил, что предприятие планирует полностью погасить свой долг перед работниками до конца 2020 года. Радиозавод в городе Избербаше намерен избавиться от задолженности после реализации части своих активов.

В ходе заседания также было отмечено, что долгов по зарплате перед работниками бюджетной сферы и градообразующих предприятий в Дагестане нет.

Читайте также: Работникам радиозавода в Дагестане вернули деньги, заработанные с 2014 года