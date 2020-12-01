Москва, , 13:00 — REGNUM Если ЦБ РФ все-таки понизит ключевую ставку ниже 4%, то доходность банковских депозитов снизится еще сильнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал прогноз главы Сбербанка Германа Грефа о том, что ЦБ РФ может опустить ключевую ставку ниже 4%.

«В таком случае ставки по депозитам пойдут вниз. И если сейчас вопрос о том, целесообразно ли обзаводиться депозитом, когда ставка низкая, а рубль нестабилен, возникает довольно часто, то дальнейшее снижение ставки по депозитам сделает их еще менее привлекательными, — сказал Солодков. — И сейчас мы видим, что люди, не приходя в сознание, понесли свои деньги в новостройки. Это, наверное хороший симптом, если не будет ипотечного пузыря. Если появится жилье, в котором они сами не будут жить и сдать его тоже не смогут, а ипотеку надо будет продолжать выплачивать, вот тогда будут проблемы. И риск надувания такого пузыря есть. И поэтому ЦБ РФ рассуждает о том, что неплохо было бы приостановить программу льготной ипотеки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Солодков объяснил, в каком случае ЦБ РФ может начать понижать ключевую ставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Будущее ключевой ставки ЦБ РФ зависит от стабильности рубля — экономист

Читайте развитие сюжета: Экономист объяснил, как граждан РФ «выпихивают на фондовый рынок»