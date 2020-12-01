Москва, , 13:00 — REGNUM Если курс рубля стабилизируется, то у Банка России появится возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал слова руководителя Сбербанка Германа Грефа, который не исключил понижения ключевой ставки ниже 4%.

«Все зависит от сценария. Если у нас инфляция будет снижаться, то отчего бы ставку не опустить? Но, с другой стороны, мы видим, что из-за падения курса рубля она пока ускоряется. Если курс рубля стабилизируется, то появится возможность для снижения ставки. Но здесь вопрос другой — что будет с курсом рубля? Мы видим, что с ценами на российскую продукцию есть определенные проблемы, — сказал Солодков. — Они связаны, во-первых, с продолжающейся пандемией, а во-вторых, со структурными сдвигами, когда мир потихоньку уходит от технологий, связанных со сжиганием ископаемого топлива. Это мы отказываемся понимать. Мы видим также, что правительство существенной помощи населению, как это происходит в США или странах ЕС, не оказывает».

Как пояснил экономист, огромное количество предприятий закрывается, а доходы снижаются.

«Результаты «черной пятницы» показали, что товарооборот упал на 40% по сравнению с прошлым годом», — добавил Солодков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец пояснил, будет ли ЦБ РФ повышать ключевую ставку.

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