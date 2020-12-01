Магас, , 12:56 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов договорился о сроках 100%-ной газификации республики с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В ходе рабочей встречи, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, была подписана обновленная программа развития газоснабжения и газификации республики на период до 2025 года.

Согласно планам, за пять лет Ингушетия может быть полностью обеспечена газом. «ПАО «Газпром» обязался построить межпоселковый газопровод в Джейрахском районе, что создаст возможность газифицировать перспективные объекты туристического кластера и детский оздоровительный лагерь «Эрзи».

Кроме того, будет проведена техническая реконструкция газораспределительной станции «Кантышево» и построен газопровод-связка от неё к станции «Назрань-2», что даст возможность подключения новых потребителей в Назрановском районе.

Напомним, на 1 января 2020 года уровень газификации Ингушетии составлял 85,3%, в том числе в селах — 85,2%.