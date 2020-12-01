Москва, , 13:02 — REGNUM Совместные проекты в сфере водородной энергетики, включая производство и поставку водорода в ФРГ, обсуждают Россия и Германия. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил 1 декабря в ходе конференции, организованной Российско-Германским сырьевым форумом (РГСФ).

Новак отметил, что российско-германское сотрудничество в водородной энергетике может стать достаточно перспективным и интересным и Москве, и Берлину. Стороны прорабатывают различные формы взаимодействия, в том числе разработку совместной дорожной карты развития водородной энергетики, создание технологических партнерств, а также пилотные проекты по производству и поставке водорода в Германию.

Научно-исследовательские институты обеих стран сотрудничают и обмениваются опытом в области государственного регулирования развития водородной энергетики. По-прежнему важно взаимодействие в традиционных отраслях ТЭК, для которого существует прочный фундамент, добавил Новак.