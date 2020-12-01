Азов, Ростовская область, , 12:46 — REGNUM Центральная городская больница Азова получит из бюджета Ростовской области более 7,8 млн рублей. За счёт выделенных средств медиков обеспечат защитными костюмами, масками и перчатками.

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В донском правительстве уточнили, что коечный фонд в ковидном госпитале, развёрнутом на базе лечебного учреждения, был увеличен с 35 до 80 коек. В связи с этим возникла необходимость в создании резерва средств индивидуальной защиты.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции было направлено 15,6 млрд бюджетных рублей. Об этом в конце октября 2020 года сообщил донской губернатор Василий Голубев. Средства были направлены на создание ковидных коек, закупку оборудования, стимулирующие выплаты медикам.

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