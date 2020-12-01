Подгорица, , 12:43 — REGNUM С начала эпидемии коронавируса, с марта по октябрь 2020 года, банки Черногории выдали гражданам на 46,5 процента меньше кредитов, а компаниям — на 6,9 процента, говорится в сообщении центрального банка Черногории.

Вновь утвержденные ссуды (гражданам и предприятиям) на эти семь месяцев, то есть с марта по октябрь, составили 579,4 миллиона евро.

Из общей суммы вновь одобренных кредитов 180,6 миллиона евро или 31,17 процента выданы гражданам. Утвержденные ссуды юридическим лицам составляют 398,8 миллиона евро, что составляет 68,83 процента от общего количества одобренных кредитов.

Большинство кредитов, выданных юрлицам, направлено на обеспечение ликвидности.