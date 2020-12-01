Москва, , 12:47 — REGNUM Собственная методика оперативной оценки ущерба, нанесённого гражданам финансовыми пирамидами, появится у Банка России в конце текущего или начале следующего года. Об этом глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях рассказал в опубликованном 1 декабря интервью ТАСС.

Он пояснил, что в настоящее время ЦБ получает информацию о таком ущербе с задержкой. Она основана на данных правоохранительных органов и обращениях граждан.

Однако регулятору нужно понимать, сколько средств оседает на счетах мошенников, и оценить объём такого «рынка». Это позволит принимать решения о борьбе с мошенниками и точнее оценивать её результаты.

За девять месяцев года, добавил Лях, ЦБ выявил 140 организаций с признаками финансовой пирамиды. Эту информацию передали правоохранителям.

«Видим, что эти материалы востребованы и способствуют пресечению незаконной деятельности», — сказал представитель ЦБ.

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