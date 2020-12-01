Москва, , 12:34 — REGNUM Сегодня факторы улучшения доступности жилья в РФ делятся на две категории — факторы спроса и факторы предложения. Об этом заявил член генерального совета «Партии роста», генеральный директор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов.

«На сегодняшний день все возможные факторы улучшения доступности жилья в России можно кластеризировать по двум ключевым категориям — факторы спроса и факторы предложения», — сказал Панов.

В направлении спроса главным фактором роста является льготная ипотека, и можно проследить на примере субсидирования ипотечной ставки до 6,5% годовых, что имеются положительные результаты в виде снижения кредитной нагрузки на дольщиков и сохранение спроса на недвижимость, что позволяет застройщикам поддерживать ликвидность.

В то же время Панов напомнил и о негативных последствиях данной программы в виде повышения цен на недвижимость, которое в некоторых регионах достигла 15% за шесть месяцев программы. Эта тенденция подсказала представителям регулятора идею ограничения программы льготного ипотечного кредитования.

Эксперт призвал ЦБ РФ отслеживать динамику долговой нагрузки в стране и возможные превышения допустимых показателей.

В направлении факторов предложения ключевую роль в повышении доступности строящегося жилья играет себестоимость строительства, которая влияет на рентабельность проектов и дальнейшие перспективы застройщиков: «В свою очередь, можно выделить ряд триггеров, способствующих оптимизации показателей себестоимости и рентабельности — это повышение доступности проектного финансирования через снижение процентной ставки и смягчение критериев признания заемщика с высоким уровнем кредитоспособности, снижение нагрузки на девелоперов в связи с необходимостью строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе посредством участия в программе «Стимул», сокращение морально устаревших и избыточных строительных норм и правил, а также улучшение финансовой дисциплины и процессов взаимодействия подрядчиков и заказчиков посредством внедрения механизмов расширенного банковского кредитования».