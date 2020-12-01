Москва, , 12:34 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил заменить льготную ипотеку на программу возведения доступного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

«В мае этого года мы призвали вместо ипотеки перейти на выдачу в регионах долгосрочных беспроцентных ссуд из бюджета. Ответ всегда был один: альтернативы банковской ипотеке и коммерческому жилищному строительству не существует. В итоге сложилась система, в которой у людей нет выбора, и даже благие намерения власти вроде субсидирования кредитной ставки оборачиваются печальными результатами», — отметил Миронов.

Он призвал признать, что доступность ипотеки и доступность жилья — далеко не одно и то же. «Справедливая Россия» предлагала разные варианты решения этой проблемы: создание государственной строительной корпорации, внедрение стройсберкасс, развитие некоммерческого найма, строительство социального жилья, реновация, напомнил парламентарий.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила завершить программу льготной ипотеки.

По данным Росстата, ввод жилья в России за 10 месяцев 2020 года сократился на 1,1% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Рост цен на новостройки в среднем составил 12%.