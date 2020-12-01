Загреб, , 12:25 — REGNUM По предварительным данным Центрального статистического управления Хорватии, экономика страны в третьем квартале ослабла на десять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, в основном из-за падения потребления.

Это снижение меньше по сравнению с рекордным убытком в 15,4% во втором квартале, сообщает агенство Hina.

Уже второй квартал подряд, когда экономика Хорватии снижается, что означает, что страна вступила в первую рецессию с 2014 года.

«Реальное снижение валового внутреннего продукта (ВВП) Хорватии на десять процентов в период с июля по сентябрь является вторым по величине с 1995 года, когда началась квартальная оценка ВВП», — говорится отчете в государственной статистики.

Согласно статистическим показателям, потребление домашних хозяйств в предыдущем квартале упало на 7,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Валовое накопление основного капитала снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт товаров и услуг упал на 32,3 процента в годовом исчислении. Экспорт товаров снизился на три процента, а экспорт услуг — на 45,3 процента. Импорт товаров и услуг упал на 14,1 процента в годовом исчислении. При этом импорт товаров снизился на 9,9 процента, а услуг — на 33,3 процента.