Подгорица, , 12:23 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты инвестировали 363,2 млн евро в экономику Черногории с 2007 года, сообщила посол ОАЭ в Черногории Набила Абдельазиз Насер Саид Альшамси в интервью изданию Pobjeda, добавив, что есть возможности для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества.

«Я убеждена, что Черногория — это страна с большим инвестиционным потенциалом. Мы хотим быть вашими стратегическими партнерами и связывать вас с инвесторами, которые заинтересованы в инвестировании в экономику Черногории», — сказала Альшамси.