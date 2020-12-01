Оренбург, , 12:16 — REGNUM В Оренбургской области, по оперативным данным, за январь — ноябрь введено в эксплуатацию 765 тыс. квадратных метров новостроек в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает региональное министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта.

Глава минстроя Оренбуржья Александр Полухин отметил, что по итогам 11 месяцев 2020 года в Медногорске и Бузулуке, Сорочинском и Ясненском городских округах, в Илекском районе уже перевыполнен план по вводу жилья, установленный соглашением между муниципалитетом и региональным минстроем. Также досрочно выполнен годовой план в Саракташском и Октябрьском районах.

Напомним, годовой план по возведению новостроек на территории Оренбургской области в 2020 году составляет 1,103 млн квадратных метра.

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