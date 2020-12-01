Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил строительную площадку первой в регионе инфекционной больницы.

«Сегодня [30 ноября] в очередной раз побывал на стройплощадке областной инфекционной больницы. Работа движется, в лечебно-диагностическом корпусе уже идут отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций, подведены все наружные коммуникации, параллельно достраиваются вспомогательные технические и административные здания и помещения», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что о затягивании сроков строительства инфекционной больницы ранее сообщил депутат Ростовской городской думы Пётр Пятибратов (ЛДПР). По его словам, лечебное учреждение должны были сдать до конца декабря 2020 года, однако завершить работы к этому сроку, очевидно, не удастся. При этом в ноябре 2020 года донской губернатор уточнил, что больница сможет принять пациентов в первом полугодии 2021 года.

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