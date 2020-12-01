Москва, , 12:12 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely в 2021 году выведет на российский рынок кроссовер Atlas Pro. Об этом сообщает издание RG со ссылкой на представительство китайской компании.

Новинка будет производиться в Белоруссии. Авто получит турбированный двигатель рабочим объёмом 1,5 литра производительностью 150 «лошадей». Также в линейке агрегатов будет 177-сильная версия мотора.

Силовой агрегат может сочетаться с шестискоростной автоматической трансмиссией Aisin, шестискоростной «механикой» Getrag либо с семидиапазонным «роботом» Ningbo с двумя сцеплениями мокрого типа.

Длина модели будет немного больше предыдущей версии авто на 25 мм (4544 мм). Из оснащения Atlas Pro можно выделить полностью светодиодную головную оптику, большую виртуальная «приборку», специальный чипсет для мультимедийного комплекса, широкую диагональ тачскрина, а также «автомобильные» умные часы.

Когда новинка появится на российском рынке пока не сообщается.

Напомним, в октябре 2020 года российские автолюбители приобрели 2016 автомобилей Geely — на 119% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

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